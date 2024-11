Il sogno è diventato realtà: la Rari Nantes Crotone conquista la Serie A2 battendo fuori casa l'Etna Catania nella gara 2 dei playoff con il risultato totale di 15 a 16, dopo i rigori. Una partita giocata a ritmi alti, molto tesa, che si è conclusa con il pareggio di 7 a 7. Si è dovuti andare ai rigori, iniziati non benissimo per i pitagorici che sono andati sotto per 2 reti a 1. Alla fine il punteggio si è ristabilito e la Rari Nantes è riuscita a raggiungere il grande obiettivo.

Tanta gioia da parte dei tifosi crotonesi accorsi alla piscina “Francesco Scuderi” di Catania a supportare la squadra. Uno storico risultato per l'intera società, ma anche per la città che ha sostenuto e sostiene i ragazzi del presidente Emilio Ape e di mister Checco Arcuri.