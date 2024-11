I pitagorici battono i catanesi per 11a 4 nella prima gara delle finali dei playoff per la Serie A

La Serie A è dietro l'angolo per la Rari Nantes Crotone. Nella gara uno delle finali playoff di pallanuoto, i ragazzi di mister Arcuri hanno letteralmente asfaltato in casa gli avversari della Etna Catania. Con il punteggio di 11 a 4 si sono aggiudicati l'andata delle finali di campionato. Una gara molto intensa dove il pubblico crotonese ha dato il supporto necessario, vista l'importanza della sfida; la Rari Nantes, però, ha affrontato il match a testa alta, mantenendo un ritmo di gioco sempre alto, trovandosi sempre davanti la porta avversaria.

Tanta la gioia dei pallanuotisti crotonesi, come ha sottolineato il capitano Vincenzo Arcuri: «siamo contentissimi. E' tutto bellissimo perchè è un ambiente strepitoso; per ora festeggiamo, ma da domani saremo di nuovo in acque per preparare la gara due perchè siamo a una vittoria dalla conquista del sogno».

Appuntamento, quindi, mercoledì per la sfida di ritorno tra la Rari Nantes Crotone e la Etna Catania che si terrà in Sicilia. Se i pitagorici dovessero vincere conquisterebbero la Serie A; se a vincere fossero i catanesi, si dovrà giocare la “bella” nella piscina olimpionica crotonese. L'augurio è che la “pratica” si possa chiudere tra tra quattro giorni.