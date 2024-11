Domani pomeriggio il setterosa cosentino si giocherà il tutto e per tutto in gara 2 della finale play off contro Como. Chiamati a raccolta i tifosi

COSENZA - Ormai ci siamo. Cosenza attende. La Tubisider spera. Davanti al setterosa calabrese il sogno chiamato serie A lontano solo un passo. Quello decisivo. Quello che le ragazze di Posterivo dovranno compiere nella vasca amica domani pomeriggio contro Como. Fischio d’inizio alle ore 15. Una formazione, quella comasca, che sbarcherà in Calabria con il dente avvelenato per la sconfitta subita domenica scorsa in gara 1 della finale play off. Si riparte dall’11-4 di tre giorni fa, ma guai ad abbassare la guardia contro un gruppo che resta pur sempre, nonostante la sconfitta subita in casa, ostico da superare, non a caso hanno vinto il proprio girone. Per questo servirà il pubblico delle grande occasioni. Tifosi chiamati a raccolta dal presidente delle foche cosentine, Giancarlo Manna. La Tubisider ha bisogno anche del sostegno dei propri supporter per strappare la promozione in massima serie. Qualora le comasche dovessero riuscire a violare la piscina cosentina e pareggiare la serie, tutto verrebbe rimandato in gara tre. Match che le cosentine sarebbero costrette a giocare in trasferta in casa del Como. Ma ovviamente nessuno a Cosenza pensa a questa eventualità.