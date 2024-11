Torna in vasca, dopo la sosta, la Tubisider Cosenza. Il setterosa silano punta al bis di successi contro Firenze

COSENZA - E’ l’ultima gara de girone di andata. L’ultima partita in casa prima del giro di boa. Ma anche e soprattutto il secondo scontro diretto per la salvezza. La Tubisder riaccende i motori, e dopo il successo sulla Sis Roma e la sosta di sabato scorso, la formazione allenata da Andrea Posterivo ospiterà la Firenze Pallanuoto. Formazione che insieme alle cosentine e alle romane si trova appaiata in fondo alla classifica.



Un successo consentirebbe al setterosa calabrese di staccare le rivali e poter guardare al futuro con maggiore ottimismo. Contro la Sis, il Città di Cosenza ha ritrovato concentrazione, determinazione e carattere, qualità risultate determinanti in quella occasione, che potranno fare la differenza anche domani nell’Olimpionica.



Dall’altra parte della vasca la maggiore esperienza delle fiorentine. Una formazione in cui militano giocatrici che da anni giocano in massima serie. Fondamentale sarà l’apporto del pubblico. Atteso numeroso sulle tribune della piscina cosentina.