L'italia di Sandro Campagna le ha vinte tutte. Tre successi in altrettante gare nel weekend internazionale di pallanuoto ospitato nella piscina di Campagnano. Il 4flags, ad una settimana dall'inizio degli europei di Barcellona, è il viatico migliore per la formazione azzurra che proseguirà la preparazione nell'impianto di Cosenza prima di volare alla volta della Spagna.

Difesa rocciosa e spettacolo sugli spalti

Dopo il 13-5 inflitto alla Germania nella partita d'esordio, l'Italia ha battuto l'Olanda per 9-5 e, nella giornata conclusiva, anche la Cina per 10-5, con triplette di Figlioli e Fondelli. Campagna ha operato un ampio turn over, con l'obiettivo di testare la condizione dei suoi ragazzi. Sullo sfondo l'ottima organizzazione dell'evento curato dalla Cosenza Nuoto insieme al comitato regionale della Federazione e la notevole partecipazione di pubblico nell'arco di una tre giorni nella quale si sono superate le mille presenze.

Tutti i risultati

VENERDÌ 6 LUGLIO

ore 18,30 Cina – Olanda 6-11

ore 20,00 Italia – Germania 13-5

SABATO 7 LUGLIO

ore 18,30 Germania – Cina 13-8

ore 20,00 Olanda – Italia 5-9





DOMENICA 8 LUGLIO

ore 10,30 Germania – Olanda 8-8

ore 12,00 Italia – Cina 10-5