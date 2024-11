Il successo sulla diretta concorrente Rapallo ha permesso al Città di Cosenza non solo di festeggiare la salvezza diretta con una giornata di anticipo ma la possibilità di poter accedere alle final six. Tutto dipenderà dal prossimo turno, l’ultimo della regular season contro Catania

Le bruzie chiuderanno la stagione in trasferta. Una delle più ostiche.

Il Catania è da sempre il nemico numero uno. La vera bestia nera del campionato. Terza e in corsa per lo scudetto.

Morale alto. Ma dopo la stagione iniziata tutta in salita, il Città di Cosenza ha dimostrato di meritare la massima serie, e di essere all’altezza di tutte le avversarie, tanto in campionato, quanto in Coppa Italia.

Verso l'ultima giornata. Tutto pronto quindi per affrontare l’ultima giornata. La posta in palio è alta per entrambe le formazione.

Attualmente settimo, con 17 punti, il Città di Cosenza dista dall’ultima casella utile per accedere alle final six, solo un punto. Una vittoria quindi proietterebbe le bruzie verso un altro importante capitolo.

In caso contrario, la squadra guidata da coach Capanna chiuderebbe comunque in positivo la stagione targata 2016-2017.

Maria Chiara Sigillò