Definito lo staff che affiancherà coach Vincenzo Nacci per la prossima stagione in Serie A2.

Dopo l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno, il tecnico di Ostuni potrà contare anche per la stagione 2018/2019 sul contributo del vice allenatore Matteo Tarzia, del preparatore atletico Luigi Ditano e dello scout man Raffaele Natalia, mentre il fisioterapista sarà Giuseppe Borrello.

Sotto gli occhi attenti dello staff tecnico al gran completo la preparazione dei giallorossi prenderà il via il prossimo 27 agosto e potrà avvalersi della valida collaborazione della Palestra Benefit Center di Di Roberto e Cugnetto che garantirà a Zito e compagni la possibilità di usufruire dei propri locali e delle proprie attrezzature nell’arco dell’intera stagione. Il conto alla rovescia per l’inizio della preparazione è ormai partito, cresce l’attesa per vedere all’opera i nuovi talenti e ritrovare quelli già scoperti nell’arco dello scorso campionato.