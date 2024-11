Dopo Agrigento la Mediolanum Pizzo mette “in riga” anche il Reghion Reggio Calabria. Le napitine fanno suo così anche il derby di B2 femminile proiettandosi nelle zone nobili della classifica. Le ragazze di Davide Monopoli strappano via l’intera posta in palio in quattro set. A fare la differenza in campo la regia perfetta di Gabriella Mercanti ed i colpi in attacco di Sara Speranza. Mvp del match e autentica trascinatrice. Con i tre punti conquistati in riva allo Stretto Pizzo consolida la quinta piazza in graduatoria a -3 dalle reggine e -6 dalla coppia Giarre e Catania, prossima avversaria tra le mura amiche.