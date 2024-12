Il weekend per il mondo del volley calabrese, come sempre, suddivide le attenzioni tra la Serie B e il torneo regionale. La Raffaele è in forma smagliante e affronterà un avversario non irresistibile, negli altri palazzetti pronostichiamo maggior equilibrio e suspense per i tifosi

L’ultimo appuntamento del 2024 nei vari parquet calabresi sarà abbastanza atteso dai tifosi, memori di prestazioni che nel mese di dicembre sono diventate quasi epiche. È il caso della capolista Raffaele Lamezia, che arriva da un momento di forma straordinario. Ha vinto due derby calabresi contro Bisignano e Tonno Callipo, nel mezzo si è imposta a Letojanni (altra squadra costruita per la promozione) e non avrà intenzione di fermarsi qua. L’appuntamento finale di quest’anno prevederà la trasferta contro il Ricchigia, fanalino di coda: una gara dall’esito scontato domani pomeriggio alle 18.30, valevole per la nona giornata.

Ben diversa la situazione della Tonno Callipo, che affronterà allo stesso orario la Valley Catania, l’obiettivo dei giovani giallorossi sarà di chiudere l’anno con convinzione per poi concentrarsi verso un 2025 dove maturare definitivamente. Bisignano invece sarà di scena a Palermo, ma per i tifosi calabresi l’attenzione si sposta sempre più verso la Serie C, soprattutto dopo l’aggancio in vetta e le emozioni contrastanti sui vari palazzetti.

Gli anticipi di domani ad aprire l’undicesimo turno potranno dare sostanza a chi guarda ancora un po’ da lontano la vetta. La Milani Rende giocherà contro Tigano, maggior equilibrio sarà previsto per Paola-Catanzaro. La domenica sarà quindi una giornata importante soprattutto per guardare da vicino la lotta al vertice. A pari punti ora Taurianova e Praia guarderanno un po’ ai loro match e un po’ agli avversari. I reggini, dopo aver perso lo scontro diretto, giocheranno alle 11 contro la seconda squadra dell’Arpaia, i tirrenici a sua volta scenderanno in pista contro i giovani “tonnetti”. In una pallavolo che da qualche tempo ha assimilato le seconde squadre, abili sempre a dimostrare il loro valore, anche ciò ha un suo valore, mentre altre piazze titolate si incroceranno cercando l’ultima gioia dell’anno solare. Montalto ospiterà Crotone, e non sarà una gara semplice per i cratensi contro un avversario in grande spolvero. Così come sarà da seguire Area Brutia (reduce da tre vittorie di fila) contro Corigliano e l’ultimo incontro di giornata Magna Grecia-Volo Virtus.