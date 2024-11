Il volley calabrese è ripartito sul campo con l’avvio dei campionati regionali di Serie C e D femminile e a breve partirà anche quello maschile. Fortunatamente la pandemia non ha frenato la voglia di pallavolo in Calabria. Una regione che, nonostante le tante difficoltà, continua a mantenere viva l’attenzione con numerose società di alto livello attive sui territori, a cui si renderà omaggio lunedì 1 novembre nel corso di una prestigiosa manifestazione organizzata al Popilia Country Resort di Maierato.

Il numero uno della pallavolo italiana, Giuseppe Manfredi, sarà il protagonista indiscusso dell'appuntamento, dopo i successi ottenuti agli Europei. Dalle 11 alle 17 è prevista la premiazione delle società sportive della stagione 20/21 ed un corso di aggiornamento per dirigenti. All’evento ci sarà anche l’atleta reggina Raffaella Battaglia, reduce dalle Paralimpiadi di Tokyo e medaglia d’argento agli Europei di Sitting Volley.