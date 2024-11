Con una settimana di ritardo rispetto alle colleghe in rosa, è giunto il tempo di esordire ufficialmente anche per i ragazzi che militano in Serie C. Quattordici le squadre che sognano il salto di categoria, alcune sono davvero attrezzate per lasciare in trionfo il campionato regionale, altre invece dovranno trovare sin da subito l’amalgama per evitare guai peggiori. Cinque le gare al sabato, una alla domenica e una addirittura al lunedì, un po’ per attrarre il pubblico ma soprattutto per le disponibilità dei vari palazzetti che, in alcuni paesi, non sono poi così scontate.

Si parte quindi da un primo turno ricco di fascino partendo dalla gara tra Paola e Raffaele Arpaia Lamezia: gli ospiti non hanno nascosto di certo le loro ambizioni, la squadra del Tirreno però venderà cara la pelle. Così come sarà affascinante il match tra Tonno Callipo e Volo Virtus Lamezia, altre due compagini che non saranno delle comparse in campionato e con tanti giovani promettenti da mettere in mostra.

A proposito di belle speranze, l’Area Brutia sarà di scena sul campo del ben più esperto Franco Tigano Palmi, mentre al Montalto tocca invece una trasferta lunga e soprattutto molto impegnativa sul campo del Tariaunova. Risalendo velocemente sul piano chilometrico, al Pala Quattromiglia, guardando alle partite di sabato, ci sarà l’esordio della Milani Rende, che affronterà lo Sporting Magna Grecia. La squadra allenata da Aloe non nasconde le sue ambizioni, gli ultimi colpi hanno aumentato nettamente la qualità del roster.

Il primo posticipo è poi fissato domenica alle 17.30 con la sfida tra Altaflex Catanzaro e Praia, quest’ultima recentemente impegnata in un’amichevole a Bisignano dove ha mostrato già trame interessanti di gioco. Lunedì si concluderà la giornata con la sfida alle 19.30 tra Corigliano e Crotone, con grande curiosità per la squadra di casa abituata sempre a recitare un ruolo da protagonista. Lungo sarà comunque il cammino della Serie C maschile con ventisei giornate previste nella fase regolare, che terminerà il 25 maggio 2025.