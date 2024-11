Il turno di recupero tanto indigesto alla fine si è svolto con buona pace delle pallavoliste e, tutto sommato, anche con un buon spettacolo sportivo. La quarta giornata, che era prevista originariamente per il 23 ottobre scorso, è stata disputata negli ultimi due giorni di ottobre, in alcuni casi come una sorta di curioso Halloween sportivo. I due gironi, come sempre, hanno dato delle

importanti indicazioni.

Girone A

L’attesa era tutta per il match di Cirò, che non ha tradito le attese. Lo spettacolo non è mancato, così come la prestazione delle padroni di casa, ormai al comando del girone. Cirò-Rossano sul 3-0 è stata un’altra netta dimostrazione di forza per un gruppo esperto che, con cinque vittorie consecutive, sta strappando applausi in Serie C. Rossano, dal canto suo, ha perso il primo match

stagionale, ma non per questo la voglia di fare bene in futuro. Al secondo posto si è collocata una convincente Paola, vincente per 3-0 sull’Arpaia Lamezia. Partita di tutto rispetto per la squadra tirrenica, che ha conquistato dodici punti in classifica e quattro vittorie di fila: il team è un’altra seria pretendente al salto di categoria. Nella giornata di mercoledì da registrare anche il 3-0 dell’Avolio Castrovillari sulla Silan Volley, le giovani del Pollino stanno dimostrando la loro tenacia, le silane sono rimaste ancora al palo in classifica. Ieri sera, invece, Gm Volley-Cutro è terminata 3-0, la squadra cosentina in questa stagione può essere davvero l’outsider del torneo. È tempo per le squadre del primo raggruppamento di pensare già al prossimo futuro. Nel sesto turno saranno in campo: Castrovillari-Rossano, Cutro-Cirò, Paola-Lamezia (queste tre gare si giocheranno sabato), come posticipo della domenica invece la gara tra Arpaia e Silan Volley.

Girone B

Un solo match al mercoledì, quello che ha dato il sorriso alla Cidue. La squadra di Campo Calabro ha conquistato il suo secondo match nelle ultime tre gare, ad arrendersi stavolta la Elio Sozzi per 3-0. Le gare di ieri sera hanno registrato innanzitutto la concretezza della Lory Pizzo. La nuova vittoria in campionato è arrivata col 3-0 inflitto alla Digem, la differenza tecnica tra le due

compagini non si discute. L’esperta Pizzo ha avuto la meglio sulla neopromossa, che aveva iniziato il torneo con sette punti nelle prime tre gare, ma non dovrà di certo demordere nel futuro. Ottimo lo spunto della New Teosidos, vincente a Catanzaro per 3-2. Erano state le padroni di casa a portarsi in vantaggio e tutto lasciava presagire quasi una gara in scioltezza per Fiorini e compagne. Nulla di tutto ciò: le ospite si erano addirittura portate in vantaggio, prima di subire il pareggio nel quarto set, infine al quinto set sono arrivati due punti più che meritati. Applausi vanno anche al Cinquefrondi, il 3-0 contro Gioia Tauro strappa più di un sorriso nel giovane gruppo reggino. Si rigiocherà a distanza di 48 ore o quasi. Due saranno le gare al sabato, altre due alla domenica per

la sesta giornata in programma. In campo inizialmente andranno a Catanzaro Stella Azzurra ed Elio Sozzi, a Gallina invece la New Teosidos ospiterà Gioia Tauro. Domenica invece ci sarà spazio per Clude-Todosport e Cinquefrondi-Pizzo.