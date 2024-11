Un fine settimana ad alta intensità per la pallavolo calabrese, sia andando al di là dei confini regionali che rimanendo in terra nostrana. Di certo, è stata la giornata perfetto nel girone H di Serie B, partendo dalla prima vittoria stagionale della Tonno Callipo, per 3-0 si è imposta sull’Aquila Bronte. Fanno esperienza i giovani giallorossi, regalando qualità, sostanza e un pizzico anche di imprevedibilità, tipica di una squadra che maturerà nel corso della stagione.

Ben più solida, invece, la vittoria del Lamezia, soprattutto dopo il primo turno quando vinse dopo due ore e mezza di gioco, quasi rischiando di buttare tutto alle ortiche. La Arpaia ha fatto tesoro di qualche errore precedente e ha conquistato il 3-0 comodo sulla Papiro Catania: i tre punti in trasferta sono stati più che meritati. Il Lamezia è secondo a cinque punti, fa ancora meglio la Bisignano Group, che ora guida la classifica a sei punti insieme al Letojanni. Il team allenato da D’Amico si impone 3-1 sul campo del Ricchigia Gupe, dando una dimostrazione di forza e caparbietà soprattutto nel terzo set, vero apripista per poter strappare i tre punti in terra sicula.

In Serie C maschile continua il sogno del Taurianova, che conquista la sua quarta vittoria di fila e vola in testa al torneo. La neopromossa ora non può più nascondersi, gli 11 punti in quattro gare ma soprattutto la vittoria in casa di un lanciatissimo Rende per 3-2 ne confermano l’ascesa più che meritata. Vantaggio iniziale proprio negli ospiti nel match di sabato pomeriggio, poi l’uno-due della New Tech sembrava aver tramortito la gara: scontato per tanti, ma non per Taurianova. Nel quarto set ha rimesso le cose in pari, al tie break ha fatto addirittura meglio con il 15-6.

Poteva approfittarne l’Altaflex Catanzaro per andare in testa da sola, ma la squadra giallorossa è stata sconfitta in casa del Crotone per 3-0, una prova di peso per la squadra pitagorica. Con lo stesso risultato c’è una nuova soddisfazione per i giovani della Tonno Callipo su Corigliano, mentre il Praia ancora con un altro 3-0 fa restare la seconda squadra dell’Arpaia ultima a zero punti in classifica. In zona salvezza, infatti, si muove la classifica della Volo Virtus, che batte 3-2 la Tigano e incamera i suoi primi due punti stagionali. Prima vittoria, ma da tre punti, anche per Magna Grecia su Paola, il 3-1 è un risultato che mostra tutta la voglia dei padroni di casa di reagire dopo i primi tre ko in campionato. A concludere, il ritorno alla vittoria del Montalto, vince 3-1 il derby contro l’Area Brutia e risale in classifica, allontanandosi dalla zona calda.