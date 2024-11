Nel weekend al via il girone H con risultati contrastanti per le squadre calabresi, mentre nel massimo torneo regionale emerge la qualità delle squadre che tentano il salto di categoria

Tra Serie B e Serie C la differenza di categoria si sente tutta, ma la passione dei tifosi calabresi rimane immutata. Gli appassionati hanno seguito con grande interesse quanto accaduto nel weekend, c’è chi tra dirette streaming e presenze nei palazzetti ha fatto una scorpacciata di volley. Sicuramente non è mancata la tensione in terra cratense, il Bisignano Group emerge all’esordio per 3-1 sul Bronte, tenace la squadra biancazzurra trascinata da Bongiorno. Sconfitta invece la Tonno Callipo in casa del Letojanni per 3-1, i giovani giallorossi dovranno fare subito tesoro di quanto visto per cercare il riscatto.

C’era attesa anche per l’esordio del Lamezia, che al Pala Sperti ospitava la Paomar Siracusa. È stata una vera e propria maratona quella vista in scena, la vittoria della compagine locale per 3-2 è il giusto premio per un gruppo che non ha mai mollato dopo ben due ore e mezza di gioco.

Guardando al torneo di Serie C, sicuramente il sabato lascia ben più di una soddisfazione per Taurianova e Milani Rende, due delle tre squadre attualmente al comando del torneo. Il tris di vittorie non era di certo scontato, i neopromossi reggini hanno sconfitto il Crotone 3-1 dopo esser andati sotto nel punteggio dimostrando di meritare il primato. La New Tech invece fa un altro 3-0, stavolta alla seconda squadra della Tonno Callipo, per una gara vissuta ad alti ritmi da entrambe le squadre.

Il sabato ha registrato poi altri tre match, partendo dal Corigliano che si sblocca davanti al proprio pubblico, conquistando l’intera posta in palio contro la Volo Virtus Lamezia per 3-0. Stesso punteggio del Paola sul Montalto, dopo un primo parziale giocato con grande equilibrio, alla lunga è uscita la maggior pregnanza dei tirrenici. Il colpo esterno invece lo confeziona il Praia, facendolo quasi sembrare naturale col 3-0 alla Tigano.

Ieri, infine, gli altri due match a completare il terzo turno di campionato. Il 3-0 del Catanzaro sul Magna Grecia arriva con buona tenacia, segnalando comunque miglioramenti in entrambe le compagini. La vittoria consente all’Altaflex di affiancare in testa Taurianova e Milani, mentre il 3-1 dell’Area Brutia sulla seconda squadra dell’Arpaia è un colpo che dimostra l’ottima amalgama del giovane gruppo cosentino, in una gara davvero combattuta punto su punto dalle due formazioni.