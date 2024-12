Nei big match tra Serie B e Serie C non è mancato lo spettacolo. Nei derby, la Raffaele ha confermato la sua leadership meritata nell’interregionale, mentre i tirrenici nel massimo torneo calabrese hanno infranto l’imbattibilità in casa proprio dei reggini

Tutti i tifosi calabresi erano in attesa per quello che era sicuramente considerato il big match nel girone H di Serie B. Un’altra prova superata ad ampi voti dalla squadra lametina, che davanti al proprio pubblico non ha steccato l’ultimo appuntamento casalingo del 2024. Raffaele Lamezia-Tonno Callipo Vibo 3-0 è stata un po’ la sintesi di tutta la prima parte della stagione con una squadra tanto letale nell’attaccare quanto compatta nei momenti di difficoltà. Lamezia diventa così la squadra da battere, per strapotere fisico e talento in campo: un messaggio prefestivo importante un po’ per tutte le partecipanti al torneo.

L’altra squadra regionale del girone ha vinto 3-0, il Bisignano si è confermata contro il Sciacca, la compagine biancazzurra ha conquistato altri tre punti per tenersi ben salda in zona playoff.

In Serie C, il decimo turno ha regalato alcuni colpi di scena importanti, partendo proprio dalla giornata di sabato. Taurianova è stata sconfitta, l’imbattibilità cade per mano del Praia che ha giocato una gara di grande intensità, riuscendo a vincere l’incontro dopo esser passato in svantaggio sul parquet reggino.

Colpo del Praia sul parquet del Taurianova

Il 3-1 dei tirrenici è un segnale per il campionato: Praia aggancia Taurianova a quota 26 punti, il torneo sta diventando sempre più intenso. A tutto ciò, la Milani Rende si mangia letteralmente le mani, la squadra di Aloe ha perso in casa contro l’Area Brutia nel modo più incredibile. In vantaggio di due set, i gialloblù sono stati sconfitti al tie break dagli avversari, che stanno un po’ diventando la scheggia impazzita del torneo per la capacità di mettere in difficoltà chiunque. Rimpianti per Rende, alla terza sconfitta e forse ancora non pienamente matura per avere continuità ad alti livelli. Al sabato anche il 3-2 dei giovani della Callipo sul Montalto: un punto quindi per i cratensi che erano riusciti a pareggiare il doppio svantaggio.

Nelle partite giocate ieri pomeriggio ci sono stati due 3-0 di diversa fattura. Il Crotone ha continuato la sua marcia, battendo la Magna Grecia in un incontro ben gestito dai pitagorici. Ben più roboante, se vogliamo, per la classifica e per il morale è il colpo di Corigliano sulla seconda squadra Arpaia, i tre punti per gli jonici riportano un po’ il sorriso. Ancor più equilibrio negli altri due confronti, quasi inaspettato se confrontato con i pronostici di tanti addetti ai lavori qualche giorno fa. Con qualche brivido almeno nella parte centrale la vittoria del Paola per 3-1 sulla Volo Virtus, arriva al tie break il confronto tra Altaflex Catanzaro e Tigano con i locali che vincono all’ultimo pallone ma dimostrano di non essere in forma smagliante.