Il terzo turno giocato nel weekend ha un po’ rimescolato le carte nei due gironi di pallavolo femminile, la Serie C femminile sa regalare spunti e offre già ulteriori dibattiti che accompagneranno gli addetti ai lavori.

Girone A

Nel girone A due sono state le gare giocate al sabato, le altre due invece si sono disputate di domenica e anche con un orario alle 20 che non era felicissimo per quante giocavano in trasferta. Partendo in ordine cronologico, di sabato Rossano celebra il suo primato sconfiggendo la Gm Cosenza per 3-1. È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, i punteggi tirati punto su punto confermano come le ioniche hanno saputo sfruttare il fattore casa e una maggiore incisività negli ultimi palloni giocati. Paola si impone a Cutro 3-1, ma l’inizio era stato di marca pitagorico a dimostrazione di come, soprattutto in questo campionato, nulla può essere scontato.

Guardando ai match di domenica, è salita l’intensità e l’equilibrio partendo dalla gara di Lamezia tra Pink Volo e Cirò Marina, 0-3 finale in una partita durata poco più di un’ora e che conferma le pitagoriche in salute. Sempre nella città aeroportuale, vittoria comoda dell’Arpaia Lamezia, 3-0 su Castrovillari.

Girone B

Le quattro gare del girone B si giocano tutte di sabato. Non sono mancate le partite intense, partendo da quella di Pizzo. La Marpresca Lory si impone 3-1 sulla Todosport, e la agguanta a sei punti in classifica. La vittoria in rimonta conferma come Pizzo sia una squadra di grande tempra, ma anche la Todosport sarà una sicura protagonista in questo girone. Vittoria in rimonta (3-1) anche per la Digem sulla Elio Sozzi, ma con un peso differente sia per la classifica che per il morale: la squadra di Marina di Gioiosa ora è in testa a sette punti. Bel colpo quello della Cidue, che si impone 3-0 a Gioia Tauro e conquista i primi punti stagionali a Campo Calabro, togliendosi di dosso anche qualche paura dopo un inizio di torneo non eccelso. Fa 3-0 anche la New Teosidos, capace di battere davanti al proprio pubblico la Diper Jolly, che rimane a quota zero in classifica insieme alla Elio Sozzi.

Infine, la quarta giornata prevista già per mercoledì… è spostata direttamente al 30 ottobre: si proseguirà così con il quinto turno nei due gironi, previsto per il prossimo weekend. Poi si tornerà leggermente indietro e si andranno a disputare le gare del quarto turno. Un infrasettimanale che, in ogni caso, non sembra essere un appuntamento particolarmente felice per società e pallavoliste.