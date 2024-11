Sono bastate le gare di precampionato e l’inizio ufficiale per scoprire come il livello sia medio-alto rispetto alla scorsa stagione e ulteriori conferme di qualità potrebbero arrivare anche nel secondo turno. La Serie C maschile di pallavolo è un torneo che richiama le attenzioni degli sportivi, considerando come ci siano piazze importanti del panorama calabresi nonché schiacciatori che

possono decidere i match con le loro giocate.

Sette le gare del weekend, suddivise tra i due impegni che si svolgeranno domani e quelli della domenica. In anticipo due match con chiavi di lettura ben diverse, partendo da Catanzaro con la Magna Grecia che affronterà Taurianova, ma soprattutto gli appassionati guarderanno con attenzione al confronto tra Praia e Corigliano. Una sfida di lusso per la Serie C, non l’unica nel panorama di questa seconda giornata.

La domenica registrerà un confronto interessante tra Area Brutia e Paola, da una parte ci sarà buona gioventù e dall’altra una squadra di indubbia esperienza: a Castrolibero ci sarà tanto da analizzare. La New Tech Rende sarà ospite della Volo Virtus Lamezia, un impegno da non sottovalutare anche dopo l’ottimo esordio di campionato di Totera e compagni. Da osservare con

attenzione, quindi, la squadra di Aloe, mentre Lamezia alla prima interna sarà chiamata a una gara di grande intensità.

Spazio per tante emozioni in Tonno Callipo-Crotone, squadre entrambe reduci da un 3-0 molto convincente nel primo turno. Sarà una sfida tra giovani talenti che possono puntare in alto, mentre Catanzaro e Lamezia cercheranno di far leva sulla loro qualità dei singoli per avere la meglio in un altro derby particolare in Serie C. A completare il resto della giornata, la sfida del Pala Ferraro che metterà in campo Polisportiva Montalto e Franco Tigano Luck. Per gli appassionati, quindi, un ricco menu di buone partite da

poter osservare, in attesa anche della partenza dei campionati di Serie B, fissata per il prossimo fine settimana.