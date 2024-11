La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia completa il roster, per la prossima stagione di SuperLega Credem Banca 2018-19, ufficializzando gli acquisti del libero Paolo Cappio e del centrale Leonardo Focosi. Entrambi appena maggiorenni (il primo classe 1999, il secondo classe 2000), hanno però alle spalle già importanti esperienze pallavolisti che ne hanno forgiato personalità e talento. Paolo Cappio è abruzzese, nativo di Pescara, figlio di Massimo, palleggiatore che ha portato in alto negli anni ’80 il nome della Vianello Pescara. Il nuovo libero giallorosso (che avrà il compito di dar man forte al più esperto Marra) è cresciuto nell’AS Teate Volley. Il suo nome negli ultimi anni è anche legato al beach-volley: da un paio di stagioni fa parte dell’organico del Club Italia e, insieme a Jakob Windisch, forma una delle coppie Under 20 più forti. E’ di qualche giorno fa, infatti, la partecipazione di Paolo Cappio ai Campionati Europei U20 che si sono svolti ad Anapa (Russia); il cammino di Cappio è stato più che positivo con l’approdo fino alla semifinale e con la medaglia di bronzo sfiorata (ko contro la coppia di beacher russa). Fra qualche giorno, dal 26 al 29 luglio, Paolo Cappio sarà protagonista anche ai Campionati Europei Under 22 che si disputeranno a Jurmala (Lettonia).

!banner!



«Ho accolto con grande entusiasmo la proposta della Tonno Callipo – ha sottolineato Paolo Cappio – una chiamata che non mi aspettavo, ma che mi ha reso molto felice. So di approdare in una società molto seria ed organizzata. Spero che Vibo possa essere il trampolino di lancio, un punto di partenza per la mia carriera». Ma il mercato della Tonno Callipo non si ferma qui, con i fari del Ds Ninni De Nicolo che sono piombati su Leonardo Focosi. Centrale toscano classe 2000, Focosi ha militato nelle ultime due stagioni nelle giovanili del Volley Milano (compagine giovanile che fa parte del Consorzio Vero Volley) disputando la Serie B. Il nuovo centrale giallorosso (che affiancherà Mengozzi, Presta e Vitelli) ha nel suo background anche importanti esperienze con la nazionale, su tutte la partecipazione ai Campionati del Mondo Under 19 che si sono disputati lo scorso anno in Bahrein. Nella competizione iridata, Focosi (unico classe 2000 insieme al libero Federici) si è ritagliato uno spazio da titolare e ha realizzato 23 punti.



«Per me quella della Tonno Callipo – ha affermato Leonardo Focosi – è un’opportunità enorme di crescita e per questo ringrazio la società. Sono una persona molto determinata e darò il massimo per crescere ed apprendere dai compagni più esperti. Mi piace molto fare gruppo e non vedo l’ora di misurarmi con questa nuova realtà perché ho ancora tanto da imparare».