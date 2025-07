Proseguono le grandi manovre in campo pallavolistico con un club maschile che spicca su tutti. Il Corigliano ha fame di volley e fretta sul mercato, la società rossonera ha confermato il sesto arrivo in riva allo Jonio. Ed è un acquisto di peso, un giovane con esperienza e qualità come Gianmarco Vindice, che ha disputato campionati in Serie A2 e A3.

La tendenza del Corigliano è di acquistare elementi in grado di far compiere il salto di qualità, acquistare elementi provenienti da categorie superiori conferma le nette ambizioni per il gruppo di D’Amico.

Il libero originario di Gaeta ha voglia di stupire: «Non ho avuto dubbi sulla scelta di Corigliano, ho percepito subito entusiasmo, professionalità e voglia di fare bene. Non vedo l’ora di lavorare in rossonero e raggiungere gli obiettivi comuni».

Corigliano domina il mercato in Serie B, le altre squadre sembrano quasi aspettare Godot. E tutto ciò sembra un po’ anomalo, considerando come i team regionali hanno avuto un ruolino alto nella scorsa stagione. La Raffaele Lamezia ha vinto il girone calabro-siculo ma è crollata nei playoff nel confronto con le formazioni pugliesi, proprio per questo servirà aumentare il circuito qualitativo della base dei titolari. Da ultime indiscrezioni, qualche innesto importante potrebbe arrivare proprio da altri club calabresi.

La Tonno Callipo proseguirà nel suo rapporto privilegiato con i migliori giovani della categoria, è impegnata ora tra riconferme e la valutazione di nuovi talenti.

Discorso a parte per il Bisignano, che ha confermato la partecipazione in Serie B. Ci saranno novità sicuramente sul piano del roster (la base dello scorso anno ha scelto altri lidi), nonché bisognerà trovare la nuova guida tecnica per i biancazzurri, che lo scorso anno arrivarono secondi in Serie B.