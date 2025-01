La società pitagorica resta un punto di riferimento regionale in ambito pallavolistico, grazie a un lavoro costante che dura da anni. Oltre alla squadra femminile in Serie B, si stanno mettendo in mostra i ragazzi del roster maschile in Serie C, allenati dal tecnico crotonese

Il lavoro con i giovani in terra pitagorica sta dando sempre più soddisfazioni. Il percorso fatto in Serie B per le pallavoliste è soddisfacente in casa Crotone, sinora collocata a centro classifica e con buoni margini di alzare l’asticella nelle prossime gare. A tutto ciò, si aggiunge anche quanto visto sinora nel torneo regionale per i ragazzi, i giovani “tritoni” sono diventati ben presto una realtà concreta.

La squadra è reduce dal ko contro il secondo team Tonno Callipo (a proposito di giovani talenti) ma in campionato ha mantenuto sinora un trend positivo, arrivando alla pausa con 31 punti fatti in quindici gare e un quarto posto assolutamente da sottolineare. In un torneo dove Taurianova, Praia e Milani Rende saranno protagoniste per la promozione in Serie B, il Crotone diverrà una sorta di outsider che vorrà continuare a far bene e a stupire gli addetti ai lavori.

I meriti vanno distribuiti con la dirigenza, con tutte le componenti dello staff tecnico e con il tecnico Pietro Asteriti, uno dei coach calabresi migliori su piazza e sicuramente soddisfatto di quanto visto sinora: «Il campionato sta andando per come previsto, anzi abbiamo fatto anche meglio. Siamo una neopromossa che ha aggiunto il promettente Andrea Asteriti, l’esperto Luigi Barile e lo schiacciatore Luigi Lopetrone, il resto della squadra è formato da neofiti in questo torneo. Il girone d’andata è stato positivo, abbiamo perso qualche punto con rammarico, ma ciò ci può stare in un torneo lungo come la Serie C».

Dal campionato alle gare di Coppa, dal prossimo sabato inizia la seconda competizione stagionale con coach Asteriti che non nasconde le ambizioni della piazza: «La Coppa Calabria darà stimoli più forti, la squadra sta giocando molto meglio rispetto a qualche mese fa, prendiamo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo convinti di fare bene da sabato prossimo, quando affronteremo nel primo impegno Magna Grecia e poi giocheremo contro l’Altaflex Catanzaro in casa. Le final four sono un bel traguardo stagionale, ci piacerebbe giocarci le nostre chance».

Il segreto sta anche in un ambiente solido: «Lo spogliatoio ha un’età media molto giovane, sono quasi tutti degli under 19, li seguo da un paio d’anni, si allenano con grande voglia e personalità, mostrano carattere e segnale di crescita importanti. Soprattutto nelle sconfitte in campi più caldi, vedo sempre una reazione da grande squadra, e sono curioso di capire come ci comporteremo nel girone di ritorno».

Del resto, i “tritoni” vanno tutti nella stessa direzione, la società sa di essere un faro positivo all’interno del territorio locale e non solo: «Abbiamo numeri eccezionali – conferma il tecnico Asteriti – vi è una grande quantità di atleti, abbiamo toccato i cinquecento tesserati, svolgiamo tutti i campionati under maschili e femminile, con cinque squadre che partecipano a tornei di serie. Il movimento è in netta crescita, avremo bisogno di più strutture e tecnici: c’è una grande richiesta nella città, siamo contenti e felici di ciò. Speriamo ora di raggiungere qualche risultato agonistico».