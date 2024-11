L’ex Trento scelto per il «raggiungimento di risultati importanti». Così il patron Giallorosso Pippo Callipo nel comunicato di benvenuto

Mancavano solo i crismi dell’ufficialità. Adesso ci sono anche quelli. Ninni De Nicolo è il nuovo direttore sportivo della Tonno Callipo Calabria. Toccherà a lui, ex talent scout di Trento, costruire il nuovo gruppo che parteciperà al prossimo campionato di Superlega.

Le parole del presidente Pippo Callipo

«Comunico con piacere che, nell’ambito della riorganizzazione della Volley Tonno Callipo Calabria, il nuovo Direttore Sportivo, per la prossima stagione agonistica sarà Ninni De Nicolo, originario di Terlizzi (BA) che nella sua Puglia ha maturato una significativa e pluriennale esperienza con la Pallavolo Molfetta nella scalata dalla serie B1 fino alla serie A1.

Nella stagione appena conclusasi, Ninni De Nicolo, trentasette anni, ha ricoperto nella Trentino Volley il ruolo di talent scout, con l’obiettivo di individuare giocatori promettenti attraverso la visione e l’analisi dei principali campionati di categoria e di Serie A sia in Italia che all’estero.

Il suo compito, che svolgerà a stretto contatto con me e con l’allenatore, sarà quello di organizzare una squadra in grado di ridare vigore alla pallavolo vibonese. E’ la prima volta che la nostra Società si affida ad un Direttore Sportivo proveniente da altre realtà e le aspettative sono molto alte; sono sicuro che le forti motivazioni che hanno spinto Ninni De Nicolo ad accettare tale ruolo nella nostra Società gli consentiranno di lavorare al meglio per il raggiungimento di traguardi importanti».