Finalmente si ritorna a parlare di volley giocato dopo ben sei mesi di stop e tocca al Volley Soverato tenere a battesimo la nuova stagione di serie A2. In un “Pala Scoppa” vuoto a causa delle recenti disposizioni anti Covid – 19, la squadra del presidente Matozzo stecca la prima partita e viene superata per tre set a uno dal Megabox Vallefoglia.

Gara iniziata bene per il Soverato di Napolitano che vince con autorevolezza il primo set e poi viene rimontato dalle ospiti aiutate da una buona dose di fortuna. Certamente le padrone di casa avrebbero meritato di più, perché hanno giocato lottando su tutti i palloni, reagendo anche nelle difficoltà. Il primo starting – six della nuova stagione da parte di coach Napolitano vede Bortoli al palleggio e Bianchini opposto, al centro Riparbelli e Meli, schiacciatrici sono capitan Lotti e Mason mentre il libero è Alice Barbagallo.

La risposta delle ospiti

Rispondono le ospiti con Balboni al palleggio e opposto Saccomani, al centro Kramer e Bertaiola, schiacciatrici Bacchi e Pamio con libero Bresciani.

Avvio di gara con le due squadre che giocano punto a punto, ma è Soverato a tentare il primo allungo portandosi nel punteggio sul 13-10; spingono adesso le biancorosse e costringono coach Bonafede a chiamare il primo time out dell’incontro con Vallefoglia sotto 15-12. Conduce sempre Soverato anche al secondo time out per le ospiti, 20-17. Cambio nelle marchigiane sul 21-17 per Soverato: dentro Costagli per Saccomani. Rosicchia due punti la squadra di Bonafede e Soverato ricorre al primo time out sul 21-19.

Al rientro, Soverato sul più quattro, 23-19, ed è Lotti a trovare quattro palle set con le padrone di casa che chiudono subito 25/20. Equilibrio anche nella parte iniziale del secondo gioco, con le bianco versi ospiti avanti 4-6 con Soverato che ritrova la parità sul 9-9; scambi prolungati in campo tra le due squadre con le ioniche che dimostrano tanta grinta e voglia di combattere.

La conquista del set

Due punti consecutivi di Meli portano la compagine di casa sul 14-11 ed è time out Vallefoglia. Non mollano le ospiti che con due ace consecutivi di Pamio si riportano avanti 16-17 e coach Napolitano ricorre al time out. Più cinque adesso per Vallefoglia, 16-21, e Soverato opta per il doppio cambio con Salimbeni e Nardelli dentro.

Ci sono ben sei palle set per le marchigiane e chiudono 19/25. Sulla scia del secondo set, le ragazze di Bonafede partono meglio del Soverato nel terzo gioco portandosi avanti 3-6 e costringendo le “cavallucce marine” al cambio al centro: dentro Piacentini e fuori Meli con coach Napolitano che chiama tempo sul 3-7 per le ospiti. Pamio al servizio porta la sua squadra sul punteggio di 5-11 e Soverato ricorre ad un altro time out essendo sotto 8-15.

Vallefoglia si avvicina alla conquista del set aumentando il vantaggio a più nove, 10-19, con Piacentini e compagne che tentano la rimonta che però non riesce e il parziale termina 12/25.

La vittoria di Vallefoglia

Ritornano in campo le due squadre con le calabresi che continuano a lottare, anche contro la sfortuna; parità 5-5 e Pamio al servizio per le ospiti. Vallefoglia è avanti di tre lunghezze e sul 6-9 time out per le locali. Non molla Soverato che si rifà sotto e pareggia sul 10-10; più quattro adesso per le padrone di casa, 16-12, con tempo chiesto da coach Bonafede. Vallefoglia è di nuovo lì, 16-15 e 17-16. Fase decisiva del set e squadre di nuovo in parità 19-19; mini break per Pamio e compagne, adesso sul più due, 19-21, con time out per coach Napolitano. Arrivano cinque palle match per Megabox che chiude alla seconda possibilità con Bacchi per 20/25.

Prossimo match in trasferta per Soverato contro Martignacco.