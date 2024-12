Nei due massimi gironi pallavolistici calabresi situazione quasi agli opposti nel valutare l'anteprima delle sfide tra oggi e domani. Per Cirò capolista nel gruppo un impegno fin troppo facile in casa contro la Pink Lamezia. Al contrario, nel girone B si sfideranno le prime due della classe

Le maggiori contese in Serie C arriveranno proprio in un periodo di avvicinamento alle feste, sotto rete nessuno sarà di certo più buono. Prova ne è anche l'attesa per gli incontri di questo weekend, otto match che intratterranno gli appassionati nei due gironi.

Girone A

Parlare del match Cirò-Pink Lamezia sarà probabilmente scontato anche in fase di cronaca, un testa-coda da cui difficilmente potranno uscire delle sorprese. Le pitagoriche vorranno chiudere l'anno solare in testa alla classifica, impegno leggermente più complicato per il Paola , che affronterà il Cutro: quest'ultimo ha messo in chiara difficoltà un altro avversario quotato come il Rossano sette giorni fa. A serrare le gare odierne una interessante sfida tra Avolio Castrovillari e Arpaia Lamezia , tanta buona gioventù e futuro garantito a patto di mantenere alta la guardia. Domani, a chiudere, la gara tra Gm Cosenza e Rossano: alle 17 le due formazioni si sfideranno sul campo neutro di Camigliatello Silano.

Girone B