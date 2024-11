Nei due gironi tanti spunti in questo weekend. Nel primo raggruppamento, la squadra della città di San Francesco dovrà difendere il primato da Cirò, mentre nel girone B si incroceranno i destini delle prime quattro squadre in classifica

I tornei pallavolistici entrano nel vivo in campo lady. Le sensazioni di tante compagini sono positive, stanno emergendo dei valori importanti nonostante la suddivisione in due gironi che ancora lascia qualche perplessità. Tra alcune insolite novità di calendario e la grinta mostrata dalle primatiste, l’ottava giornata tra oggi e domani permetterà di avere un quadro più completo sullo stato di salute della nostra Serie C.

Girone A

Tre gare questo pomeriggio e un insolito posticipo domattina. Il primo gruppo avrà molti spunti da analizzare, partendo dagli impegni delle due squadre che guidano la classifica. La New Hospital Paola, a quota 18 punti in classifica, ospiterà la Gm Volley Cosenza e vorrà conquistare quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva. Cirò Marina, con 17 punti e dopo aver riposato nel turno precedente, avrà una trasferta particolarmente ostica sul campo dell’Avolio Castrovillari, una squadra giovane e carica dopo tanti risultati soddisfacenti negli ultimi tempi. Occasione d’oro anche per la Silan, che si è sbloccata in classifica e riceverà la Pink Lamezia: è uno scontro salvezza da seguire con attenzione. Per finire, la gara di domenica: alle ore 11 si sfideranno Arpaia Lamezia e Rossano. Nella Calabria delle strutture condivise e delle grandi piazze nel settore pallavolistico, si giocherà un match di campionato nell’orario più bizzarro possibile.

Girone B

Anche nel gruppo più meridionale, tre sfide si giocheranno questo pomeriggio con un altro incontro a chiudere la giornata domani. Gioia Tauro-Elio Sozzi sarà una gara tra le squadre che hanno raccolto meno punti nel torneo e vorranno aumentare nettamente il loro scarno bottino. Ben diversa la musica in due scontri diretti a incrociare le squadre dalla maggior qualità. Marpesca Pizzo, primo in classifica a 16 punti, andrà sul parquet della New Teosidos che occupa la terza piazza: una trasferta dai mille risvolti, conterà mantenere ben saldi i nervi. Ci sarà anche grande equilibrio probabilmente nell’incontro che impegnerà la Stella Azzurra Catanzaro (quarta attualmente): riceverà in casa la Todosport, seconda in graduatoria e determinata a migliorare il suo ruolino di marcia. Domani chiuderà il turno la sfida tra Diper e Digem, squadre outsider che vorranno restare attaccate alla poule playoff.