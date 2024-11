Le prime indicazioni confermano la voglia delle big di non voler perdere tempo. Lo dimostrano le vittorie delle compagini (e in alcuni casi con parziali schiaccianti) che guardano in alto con fiducia, ma occhio anche a chi ha perso un po’ di terreno oppure ha osservato un turno di riposo: le rimonte saranno sempre in agguato a partire dalle prossime giornate.

Girone A

Il weekend delle conferme e delle squadre che, con ragazze di belle speranza, stanno già recitando un bel ruolo in campionato. Partiamo dalla Rossanese, trionfante per 3-0 sul Cutro: il gruppo di Zangaro è andato in scioltezza, soffrendo solo nel terzo gioco. Sorrisi prolungati anche per il Cirò Marina, reduce dal 3-0 contro la Silan Volley in una gara non così scontata. Il blitz esterno è targato Paola, che vince 3-0 a Castrovillari e conferma di essere una squadra difficile da affrontare per tutte. Diverte i tifosi, nella gara di domenica, la Gm Cosenza, che sconfigge 3-0 la Pink Volo Lamezia. I parziali confermano la buona verve del gruppo bruzio, reduce dalla vittoria contro la Silan Volley, c’è da lavorare invece in casa lametina. In classifica proprio la Gm è in testa insieme a Cirò e Rossano con sei punti, sul fondo a zero punti ci sono ben quattro squadre.

Girone B

Si parte dalle gare del sabato e dal 3-0 del Todosport sulla Elio Sozzi. Risultato scontato alla vigilia, ma quanto accade nel secondo parziale difficilmente è una rarità che si ripeterà nel corso della stagione: il set è finito sul 25-2. Ben più combattuta la sfida tra Digem e Gioia Tauro con un rimpallo di set: due volte va avanti la squadra di Marina di Gioiosa, per due volte le ospiti rimettono la gara in parità e la chiudono al tie-break, portando a casa due punti.

Guardando ai match di domenica, convincente il 3-0 della New Teosidos sul Clude. Una vittoria in trasferta importante, ma non l’unica per quanto riguarda gli incontri di ieri. A Cinquefrondi, colpo della Stella Azzurra sulla Diper per 3-1. Erano state proprie le padroni di casa, all’esordio stagionale, a passare in vantaggio, poi l’esperienza e i nervi più saldi delle catanzaresi di Fiorini sono emersi alla distanza. La classifica registra a punteggio pieno proprio Catanzaro e Todosport, a zero Diper, Clude ed Elio Sozzi.