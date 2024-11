Si ferma a tre successi la striscia positiva del Soverato che cede tre a zero contro CDA Talmassons. Trascinato da Smirnova, le locali di coach Barbieri hanno vinto in poco piú di un'ora di gioco. La compagine di casa schiera Vallicelli in regia e Smirnova opposto, al centro Barbanzeni e l'ex Nardini, schiacciatrici Bartesaghi e Dalla Rosa con libero Borghini. Volley Soverato, invece, con Laura Bortoli in regia e Shields opposto, al centro Meli e Riparbelli, capitan Lotti e Mason in banda e libero Barbagallo. La partenza vede allungare subito nel punteggio le friulane costringendo coach Napolitano al doppio time out, prima sul 5-3, e dopo sul 12-5 per Talmassons. In queste prime battute di gara, Smirnova e compagne stanno approfittando di qualche errore di troppo delle ospiti.

La riposta delle calabresi

Arriva la reazione delle calabresi che iniziano adesso a rispondere meglio alle locali di Barbieri; Soverato accorcia le distanze e dopo il time out Talmassons sul 12-8, riesce a ridurre ad un solo punto lo svantaggio, 15-14, con il secondo time out chiesto dalle padrone di casa. La parità tra le due squadre arriva sul 18-18 ma sono ancora le locali a piazzare un break portandosi sul 21-18 e 23-20. Il set si chiude per Talmassons 25/21. Anche il secondo parziale vede Talmassons partire meglio rispetto al Soverato ed il vantaggio dopo poco è di sei punti, 10-4, per arrivare a otto, 14-6, quando coach Napolitano chiama time out; al rientro in campo cercano di ridurre il gap le ioniche che però devono cedere il set 25/14. A differenza dei primi due, il terzo set vede più equilibrio in campo come testimoniato dal punteggio di 7-7, con Talmassons che cerca di allungare portandosi 10-7 ma Soverato è lì, che non vuole mollare.

Verso il prossimo match

Parità, 12-12 e sul 13-13 due punti consecutivi delle ospiti portano coach Barbieri a chiamare time out, sul 13-15; al rientro, punteggio ribaltato con Smirnova, 16-15 e sul 18-16 è Soverato a ricorrere al time out. Altro punto delle padrone di casa che vengono prontamente riprese da Shids e compagne di nuovo in parità, 19-19. Finale di set emozionante e incerto; break Talmassons che si porta sul 23-19 con le ospiti che cercano di riprendere le avversarie senza riuscirci. Chiude il match Smirnova 25/21 conquistando così tre punti importanti per la squadra friulana. Per Soverato uno stop dopo tre vittorie e da martedì testa al prossimo match contro Cutrofiano al Pala Scoppa.