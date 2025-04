Tra parquet interregionali e non, i campionati di volley proseguono cercando di arrivare alla pausa pasquale con qualche ulteriore verdetto sportivo. Nel girone H di Serie B, esercizio retorico di pallavolo per la Raffaele Lamezia, che ha sconfitto la Ricchigia CT per 3-0. Un testa-coda semplicemente scontato tra chi è meritatamente in testa alla classifica e un avversario che non ha raccolto nessuna gioia in stagione. Un’ora abbondante di gioco e tutti a casa, la partita è valsa quasi come un allenamento in vista dei playoff e di match senza dubbio più probanti sul piano dell’intensità.

Nelle gare del sabato, Bisignano Group ha mantenuto la seconda posizione col 3-0 sul Palermo: ai cratensi basterà vincere una delle gare contro Letojanni (fuori casa) o Vibo per conquistare matematicamente il secondo posto e il relativo accesso ai playoff.

La Tonno Callipo ha registrato un ko che fa male sul morale. Dopo tante lodi, è arrivato uno stop inatteso per i giovani ragazzi giallorossi, sconfitti contro la Valley Catania per 3-1 da un avversario che ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato. Passo indietro per prestazione e mentalità, toccherà rimettersi sotto e concludere la fase regolare del torneo con ben altro spirito.

In Serie C, nelle gare di sabato da registrare intanto il match delle seconde squadre, in questo caso i ragazzi della Tonno Callipo hanno avuto la meglio su quelli della Tigano con un secco 3-0. La terza posizione invece è stata confermata dalla Milani Rende che, davanti al pubblico amico, è riuscita a battere il Paola per 3-1. Gara ben giocata da entrambi le parti nell’alternanza dei primi due parziali, decisamente più lucida la compagine gialloblu che ha accelerato i ritmi nel terzo e quarto set.

Il 20° turno ha dato il suo meglio proprio ieri pomeriggio, partendo dalla vittoria del Praia sul Montalto per 3-0: differenza netta di qualità e di classifica tra i due organici, i tirrenici mantengono le distanze dal Taurianova, che ha battuto la Volo Virtus Lamezia non senza qualche patema, con un 3-0 esterno. Continua la buona scalata del Crotone, in tre set ha liquidato i giovani dell’Area Brutia, collocandosi in quarta posizione.

Tra i risultati di questa giornata, senza dubbio fa rumore il risultato maturato a Corigliano tra i locali e il Catanzaro sul 3-1. I padroni di casa hanno conquistato i primi due set in grande agilità, ospiti che hanno accorciato nel terzo parziale, poi la zampata finale degli ionici.