Il massimo campionato regionale di volley in rosa accelera decisamente i suoi ritmi. In questo weekend spazio per il quinto turno di campionato con la mente già alla giornata di recupero prevista mercoledì prossimo

Straordinari in programma per la Serie C femminile. In questo weekend andranno in campo le squadre calabresi, cercando di conquistare i tre punti ma anche di lesinare qualche energia in vista del prossimo impegno infrasettimanale. Non sarà facile per tante compagini ottenere il massimo, questo fine settimana potrà dare indicazioni importanti in entrambi i gironi.

Girone A

Un solo anticipo odierno, a Cutro la squadra di casa ferma a zero punti, alle 17.30, dovrà cercare di tenere impegnata una Raffaele Arpaia Lamezia che avrà l’intenzione di migliorare nettamente la propria classifica. Domani gli altri tre incontri di campionato. Spicca su tutti quello tra Gm Cosenza e Cirò Marina, sestetti che in questa stagione stanno regalando spettacolo e intensità. Le bruzie hanno un team compatto e sanno mettere in difficoltà ogni avversario, le pitagoriche non nascondono le loro ambizioni ma predicano prudenza, considerata come questa sia una lunghissima stagione. A San Giovanni in Fiore, la Silan è chiamata al riscatto ospitando un avversario molto ostico come il Paola, la Pink Volo Lamezia invece vorrà sbloccarsi davanti al proprio pubblico contro una giovane ma determinata Avolio Castrovillari. Riposerà la Pallavolo Rossano, che ha festeggiato la giovane classe 2008 Michela Falcone, convocata per la qualificazione della nazionale femminile 2024-25.

Girone B

Giocheranno tutte oggi le squadre impegnate nel girone più meridionale, ci sarà grande curiosità per la sfida della Digem, che da capolista alle ore 18.30 sarà chiamata a un incontro non certo facile contro la Todosport, recentemente sconfitta a Pizzo. Proprio la Lory Marpesca alle 18 potrebbe ripetersi affrontando la Cidue Campo Calabro, che domenica scorsa ha trovato comunque i suoi primi tre punti in campionato. Alle 18.30 si sfideranno anche due squadre che sinora non hanno raccolto soddisfazioni in campionato: Elio Sozzi e Diper Cinquefrondi saranno chiamate soprattutto a una prova di carattere. Il turno si conclude con quello che, di fatto, è il primo match in ordine cronologico: alle 17 sul parquet andranno Gioia Tauro e Stella Azzurra Cz, riposata dallo scorso turno e favorita per forze in campo. Riposerà la New Teosidos.