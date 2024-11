I giallorossi conquistano la seconda vittoria consecutiva in rimonta e in trasferta. A farne le spese, Castellana Grotte. In A2, invece turno infrasettimanale da dimenticare per Soverato

Turno infrasettimanale da incorniciare in Superlega per la Tonno Callipo. Partita epica in trasferta contro Castellana Grotte. Sul parquet del Pala Florio finisce 3-2 per i giallorossi, che bissano così il successo sempre fuori casa contro Monza di tre giorni fa. Un match infinito, sofferto, trascinato al tie break. Primi due set combattuti ma chiusi dai padroni di casa, che riescono in più occasioni a ribaltare la situazione con la Tonno Callipo pronta a reagire.

Reazione giallorossa

La svolta arriva nel terzo set quando i pugliesi pensano di avere già in mano il match. Pronta la risposta di Coscione e compagni che riaprono clamorosamente i giochi. Il parziale si chiude 24-26. Il quarto set è giocato punto a punto e la Tonno Callipo conquista campo.

Tie break da cardiopalma

Il tie break è da cardiopalma parte bene la Tonno Callipo, ma i padroni di casa non ci stanno. Sono però i giallorossi ad avere la meglio e a chiudere set e partita. Tutto da dimenticare invece in A2 per Soverato superato per tre set a uno da Cuneo. Arriva il primo stop stagionale, dopo cinque vittorie consecutive e contro una compagine in corsa per il salto di categoria.

A2: Soverato, arriva la prima sconfitta

Il Soverato esce comunque a testa alta, dopo una gara in cui, a parte qualche passaggio a vuoto, le biancorosse sono state sempre in partita giocando alla pari con le piemontesi.