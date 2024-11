Per il libero di Praia a Mara la prossima sarà la quarta stagione consecutiva con la maglia giallorossa. L’undicesima in Serie A. Grinta e esperienza al servizio della squadra

Tra i punti di forza della nuova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia c’è sicuramente lui. A 34 anni si appresta a vivere la nona stagione nella massima serie (l’undicesima in totale in Serie A). Davide Marra, il libero di Praia a Mare, è il veterano della compagine giallorossa. Esperienza, abnegazione e attaccamento alla maglia: sono queste le peculiarità che ne fanno il perno sia in campo che nello spogliatoio.

!banner!

Per Marra, la stagione 2018-19 sarà la quarta consecutiva in giallorosso. Ecco le sue impressioni dopo questi primi giorni di preparazione atletica: «Vorrei ringraziare di nuovo chi mi ha dato la possibilità di rimanere qui e di continuare a giocare con questa società. C’è tanto entusiasmo, tanta voglia di ripartire e di confrontarci in un Campionato che è tornato davvero ad altissimi livelli. Poter essere un punto di riferimento di questo nuovo gruppo è un qualcosa che da orgoglio e ti stimola tanto. Ma ci sarà bisogno di tutti, anche della brillantezza e della sfrontatezza dei giovani. Ci sono tanti ragazzi nuovi che hanno voglia di mettersi in mostra e di approcciarsi subito in questo nuovo ambiente. Ci saranno dei momenti difficili - conlude Marra - ma l’importante sarà sempre rimanere uniti ed essere umili cercando di affrontare ogni partita come se fosse una finale».