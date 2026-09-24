Le società Elio Sozzi, Raffaele Battaglia e Costa Viola mettono in rete esperienze e competenze: quattro campionati regionali e un percorso condiviso per la crescita del settore giovanile

Dalla volontà di unire esperienza, passione e competenze nasce il «Consorzio Volley dello Stretto», il nuovo consorzio che vede collaborare tre realtà storiche della pallavolo dello Stretto: ASD Polisportiva Elio Sozzi di Reggio Calabria, Pallavolo Raffaele Battaglia di Villa San Giovanni e Costa Viola Volley di Villa San Giovanni.

Un progetto ambizioso che nasce con l'obiettivo di creare una sinergia stabile e strutturata tra tre società profondamente radicate nel territorio e con una lunga esperienza nella pallavolo regionale, mettendo a sistema risorse, professionalità e competenze per costruire un percorso comune rivolto sia all'attività agonistica sia alla crescita dei giovani atleti.

La Polisportiva Elio Sozzi, realtà tra le più importanti e riconosciute della pallavolo reggina, unisce in questo percorso la propria tradizione e la propria esperienza maturata anche nei molteplici anni nei campionati nazionali, quelle della Pallavolo Raffaele Battaglia e della Costa Viola Volley, due società storiche di Villa San Giovanni che da oltre vent'anni partecipano con continuità ai campionati regionali, contribuendo alla diffusione e alla crescita della pallavolo sul territorio villese e nell'area dello Stretto.

Un progetto agonistico comune

Il Consorzio Pallavolistico dello Stretto prenderà parte, attraverso il progetto condiviso dalle tre società, ai principali campionati regionali, con una presenza articolata che comprenderà:

Campionato di Serie C regionale femminile sul territorio villese;

sul territorio villese; Campionato di Serie D regionale femminile sul territorio villese;

Campionato di Prima Divisione maschile sul territorio di Reggio Calabria;

Campionato di Seconda Divisione femminile sul territorio di Reggio Calabria.

Accanto all'attività delle prime squadre, particolare attenzione sarà dedicata al settore giovanile, che rappresenterà uno dei pilastri fondamentali del progetto e si svilupperà su tutto il territorio sul quale operano le tre realtà.

Le tre società collaboreranno infatti per favorire la crescita tecnica e sportiva dei giovani, creando un percorso condiviso capace di offrire maggiori opportunità agli atleti e alle atlete del territorio.

«Consorzio Volley dello Stretto» vuole dunque rappresentare non soltanto una collaborazione tra società, ma una vera e propria visione comune per il futuro della pallavolo nell'area dello Stretto, valorizzando il patrimonio sportivo costruito negli anni e creando nuove prospettive per le generazioni future.

L'unione di tre realtà con storie, identità e percorsi differenti ma accomunate dalla stessa passione permetterà di affrontare con maggiore forza le sfide dei prossimi anni, con l'obiettivo di alzare il livello qualitativo dell'attività, valorizzare i talenti locali e rafforzare la presenza della pallavolo nel territorio di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Il consorzio nasce quindi nel segno della condivisione, della collaborazione e della programmazione, con la consapevolezza che fare rete rappresenti oggi una delle strade più importanti per garantire un futuro solido alla pallavolo dello Stretto.

Tre società. Una storia. Un territorio. Un unico grande progetto.