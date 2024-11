È un ottimo momento per la squadra tirrenica nel girone A con le s ei vittorie consecutive in campionato dimostrano il valore della squadra. Il presidente analizza così l’ottimo inizio stagionale delle sue ragazze

Nei campionati di pallavolo regionali c’è una certezza di nome Paola. La squadra biancazzurra ha realizzato un filotto importante di sei vittorie consecutive nel girone A della Serie C femminile, l’ultimo successo è arrivato sul campo sempre ostico di Rossano. Il 3-0 ottenuto sabato dalla New Hospital Paola ha confermato il valore tecnico del gruppo, del resto la recente esperienza in Serie B2 ha il suo peso nell’economia di questo torneo regionale.

Il presidente Raschellà ha spiegato come la società non si sia persa d’animo in questa stagione: «Abbiamo impostato la nuova avventura agonistica nel campionato di serie C approntando una squadra di livello che possa competere fino alla fine con i team da tutti ritenuti più attrezzati. Oltre alle riconferme dello staff tecnico e delle atlete storicamente legate al club paolano, abbiamo inserito atlete che, allo stato attuale, stanno dimostrando di completare un organico già di per sé competitivo. Un occhio di particolare riguardo, anche in fase di impostazione dell’attuale stagione agonistica, è stato dedicato ai settori giovanili. Oltre che numerosi e qualificati, stanno dimostrando una crescita tecnica di assoluta caratura».

Confermando anche tutti i dirigenti della scorsa stagione, di cui Raschellà è pienamente soddisfatto, c’è una visione univoca sul prossimo futuro: «Lavoriamo sodo e speriamo di dimostrare che la città di Paola, storicamente legata allo sport pallavolistico, merita palcoscenici prestigiosi nelle categorie superiori alla C». Le prime sei vittorie sono un incentivo per l’entusiasmo del pubblico: «Anche per partite di non eccelso valore agonistico – continua il presidente - i numerosi ed affezionati supporter non hanno mai fatto mancare il loro entusiastico contributo. Spesso e volentieri il loro sprone appare determinante per le nostre atlete in campo».

«In Calabria raggiunto un buon livello tecnico e sportivo»

Raschellà ha quindi dato un giudizio su un campionato, come quello di Serie C, ancora nella sua prima fase e che sarà lungo e appassionante: «Quasi tutte le compagini presentano individualità di grande caratura e di sicuro avvenire. Però, spesso l’elenco delle atlete di ciascun club si dimostra disomogeneo o incompleto, producendo decremento del livello tecnico generale. Tutto ciò dipende dalla storica carenza degli impianti sportivi, nonché alla politica dei club che spesso si avvalgono del campionato di serie C per far crescere le loro atlete più giovani che, in molti casi, non sono ancora pronte per il torneo. Comunque, in Calabria – conclude il presidente - anche grazie all’ottimo lavoro svolto dai comitati regionali e territoriali, abbiamo raggiunto negli anni buone vette agonistiche e sportive».