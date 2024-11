In Calabria sbarca il talento francese Elisabeth Fedele. E a Vibo si prepara il colpo ad effetto in posto 4

Il mercato del Soverato entra nel vivo. Dopo le presentazioni ufficiali di coach Stefano Saja, patron Matozzo muove i primi colpi per costruire un roster competitivo e all’altezza della prossima stagione.

E’ in arrivo la francese Elisabeth Fedele, schiacciatrice, classe ’94. Inizia la sua carriera in Costa Azzurra, dal 2007 al 2009. Successivamente parte alla volta di Tolosa per due anni, per approdare, nel 2011 a Cannet-Rocheville, club della League, guidato dall’italiano Riccardo Marchesi qualificandosi seconda in campionato. La neo biancorossa, nel giro della nazionale francese e fortemente voluta da tutta la società in riva allo Ionio, è il primo tassello della stagione targata 2016-2017.

E a Vibo, dopo il ritorno ufficiale del regista Manuel Coscione, sono quattro i tasselli incastonati dalla Callipo. Il centrale Rocco Barone, altro gradito ritorno, l'opposto Michalovic ed il libero Marra. A loro va aggiunto l'altro posto 3 Presta, talento made in Vibo ed il secondo libero che verosimilmente arriverà dalla cantera giallorossa.

Al puzzle immaginato da coach Kantor mancano quindi un vice regista, un vice opposto ed il terzo centrale. Più tutta la batteria degli schiacciatori.

Zona di campo caldissima e che potrebbe regalare a Vibo almeno due top player.