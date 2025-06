Il progetto bizantino si è basato sulla valorizzazione di tante under, ottenendo un risultato di tutto prestigio in Serie C. Il tecnico è soddisfatto dei progressi in campionato nonché dei progressi da valutare per il futuro

Il Rossano, in questa stagione, ha avuto tante soddisfazioni nel massimo torneo regionale in rosa. Non c’è squadra che non abbia sofferto in casa di un team ormai molto rodato, la forza della giovanissime si è fatta sentire.

Il bilancio stagionale ha collocato la compagine al sesto posto nella poule playoff, a pari punti col Catanzaro, e sicuramente la società valuterà con grande attenzione i progressi mostrati sul parquet dalle pallavoliste. Proprio l’ultima gara giocata in casa ha soddisfatto un po’ tutti i tifosi, che hanno visto dal vivo la vittoria contro la Stella Azzurra per 3-1.

Di certo, un leggero rimpianto è di non aver visto spesso la squadra a pieno organico, i ko si sono fatti sentire, ma lo spirito di sacrificio delle ragazze bizantine non è mai mancato. E di ciò ne è fiero anche l’allenatore Luigi Zangaro, un tecnico che fa praticare una pallavolo solida, utile a portare frutti nella crescita tecnica e tattica.

La società, del resto, ha grandissime soddisfazioni, mantiene i conti a posto e può essere definita come un modello. E il tecnico aggiunge: «La stagione è stata molto lunga e intensa, la nostra era una squadra composta da una base di under 18 ed è stata all’altezza. Il terzo posto nel girone regolare ci ha permesso l’accesso alla fase playoff, e abbiamo continuato a mostrare dei progressi. Le giovani pallavoliste ci danno tante soddisfazioni sportive, proprio le under 18 hanno conquistato il titolo territoriale, cedendo in semifinale regionale solo al golden set».

Da una piazza con tanti anni di pallavolo alle spalle, forse è logico attendersi qualcosa in più. Zangaro dichiara con aplomb: «Sulla prossima stagione ancora non posso dire nulla. Ci incontreremo a breve con la società per capire i programmi del prossimo anno sportivo».