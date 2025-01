La squadra bizantina occupa la terza posizione nel girone A di Serie C e sta dimostrando il suo valore, settimana dopo settimana, come conferma anche l’allenatore: «Facciamo bene con ragazze provenienti dai nostri settori giovanili»

Vivere la pallavolo senza l’ansia di dover raggiungere risultati a tutti i costi può essere una ricetta importante per la sopravvivenza dello sport in ambito regionale. Lo sanno bene a Rossano con la squadra locale di volley che, in ogni caso, riesce sempre a stupire per la qualità delle proprie atlete e la voglia di migliorarsi.

Non è un caso come il tecnico Luigi Zangaro sia un punto fermo della società e dell’intero movimento ionico: il coach ha portato il team femminile dalla Seconda divisione alla Serie C in soli quattro anni, coronata dalla conquista della Coppa Calabria. A ciò si aggiunge il lavoro svolto con i settori giovanili e la capacità di valutare queste categorie sempre con il giusto peso, come in questa stagione.

Rossano sta mantenendo linea ai suoi progetti, vincendo la gara contro la Silan Volley chiuderà la prima fase del torneo in terza posizione: «Quanto fatto in campionato – commenta il mister – rappresenta sicuramente un buon andamento. Abbiamo fatto uno sviluppo soprattutto nel girone di ritorno, la squadra ha preso più consapevolezza dei propri mezzi con prestazioni di alto livello».

Sedici punti nelle sette gare del girone di ritorno rappresentano un ottimo bottino, Rossano ha messo in difficoltà le corazzate con coach Zangaro che, comunque, sa bene come le favorite per la promozione siano «Pizzo, Todosport, Paola e Cirò perché hanno qualcosa in più rispetto alle altre, anche se il campionato può dirsi molto equilibrato».

Attendendo poi la seconda fase, che concentrerà le squadre playoff in un nuovo gruppo per il salto di categoria, le attenzioni ora sono riposte verso gli impegni in Coppa Calabria: «L’inizio del torneo ci dà ulteriori stimoli a continuare quanto di buono stiamo facendo. Sicuramente abbiamo un bel girone tosto (contro Paola, Cutro e New Teosidos), ma sono sicuro che ci faremo valere anche in questa competizione».

La crescita del movimento pallavolistico resta un caposaldo importante, la stima degli addetti ai lavori è un dato di fatto: «Siamo orgogliosi di essere considerati tra le società migliori. Penso che il merito sia del nostro settore giovanile, un fiore all'occhiello per noi: proprio grazie a ciò, vediamo un futuro in crescita. La prima squadra di Serie C è composta da tutte ragazze del nostro vivaio, a eccezione di Sara Genova, arrivata in prestito dalla società Avolio Volley Castrovillari, che sento di ringraziare per la collaborazione».