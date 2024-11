L’opposto marocchino ha chiesto e ottenuto lo svincolo del contratto. Potrebbe sbarcare in Turchia in forza all’Halkbank

E’ stata una delle note liete della stagione appena conclusa. Uno dei migliori opposti del campionato. Una stagione positiva per lui in un contesto non proprio idilliaco. Mohamed Al Hachdadi, come riporta la Gazzetta dello Sport, saluta Vibo Valentia. Il posto due marocchino ha chiesto ed ottenuto la rescissione contrattuale. Schiaccierà probabilmente in Turchia con uno dei club più forti al mondo: l’Halkbank

I numeri

“Momo” ha chiuso la regular season al terzo posto nella classifica dei marcatori più prolifici con 515 punti realizzati dietro solo a Petkovic ed Hernandez. Il bomber giallorosso è secondo, dietro all’opposto serbo di Sora, nella classifica dei punti/set realizzati con una media di 5,26 punti. E ancora, è stato il miglior realizzatore, sempre insieme a Petkovic, in una singola partita di Campionato: 37 punti realizzati nel match casalingo contro Verona.

I record

Al Hachdadi vanta, inoltre, due record assoluti. E’ stato il giocatore che nel corso della regular season ha avuto la media punti più alta in una singola partita in rapporto ai set giocati: 9 punti di media nel match casalingo contro Padova. E’ l’unico giocatore ad aver realizzato almeno più di 35 punti in due partite: 36 punti all’8° giornata contro Padova, 37 punti all’11° giornata contro Verona.

Le altre notizie

E’ corteggiato dal volly turco anche Giampaolo Medei, 45 allenatore di Treia che piace molto ai massimi dirigenti giallorossi che vorrebbero puntare su l’ex coach di Civitanova per la nuova stagione di Superlega.

Questione “capienza”

A Vibo ritorna d’attualità il problema PalaValentia. Terminata la deroga a 2.400 posti, dalla prossima stagione non sarà più a norma rispetto agli obblighi, noti da tempo, per la partecipazione al massimo campionato italiano di pallavolo targato 2019/20. Salvo ulteriori deroghe bisognerà adeguarlo a 3000 posti o trasferirsi in un altro impianto.