È Monza a regalare il primo dispiacere a coach Ventini e alla Tonno Callipo Calabria. Dopo due successi di fila, infatti, arriva il primo stop in campionato per la truppa giallorossa allenata dal tecnico vibonese.

È una vittoria in rimonta quella strappata dai ragazzi di coach Fabio Soli. È Vibo, in effetti, a partire meglio e a mettere in cascina il primo parziale trascinata da Skrimov e Zhukouski versione cecchini dalla linea dei nove metri e devastanti sottorete. Bene i calabresi anche in avvio di secondo set. Poi tra i lombardi si sveglia Dzavoronok, mvp del match, è sul taraflex del PalaValentia cambia il vento. Che si trasforma in un ciclone d’aria gelata con l’ingresso in campo dell’ucraino Plotnytskyi. E’ lui a mettere a terra i palloni più caldi nel e nel quarto set e Monza saluta vibo con tre punti in tasca.