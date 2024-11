Diciannove precedenti nelle ultime cinque stagioni. Tante battaglie, tante sfide al cardiopalma. Insomma, una rivalità ormai storica quella tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Sora. Una sfida dai mille significati e che domenica prossima mette in palio una posta in gioco elevatissima. In palio c’è la salvezza, in palio ci sono tre punti pesanti per la classifica delle due compagini. Nell’arco di quattro anni, dal 30 novembre al 2014 al 2 dicembre 2018, 19 i precedenti (tra regular season di A2, SuperLega, play-off promozione dalla A2 alla A1, play off 5° posto e Coppa Italia di Serie A2) con il bilancio a favore della compagine sorana avanti 13 a 6.

Sora e quel tabù da sfatare. Domenica pomeriggio, la Tonno Callipo sarà chiamata, inoltre, a sfatare un tabù che vede i giallorossi essere stati sempre sconfitti nei precedenti disputati finora nella massima serie: nei cinque confronti giocati in SuperLega (stagione 2016-17, 2017-18 e l’attuale) è sempre stata Sora a primeggiare, con la Tonno Callipo è riuscita a racimolare solo due tie-break, il primo nel precedente giocatosi al PalaValentia (il 20 novembre 2016), il secondo nel precedente che risale al match dell’andata (lo scorso 2 dicembre 2018). Insomma, tanti ingredienti e molteplici spunti d’interesse per una sfida che si preannuncia intensa sia sotto il profilo agonistico che tecnico.