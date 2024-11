Il titolato allenatore ex Treviso e Modena prende il posto di Antonio Valentini. Da oggi a lavoro con la squadra in vista della sfida contro Padova

È Daniele Bagnoli il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La società giallorossa punta, dunque, sulla comprovata esperienza del tecnico mantovano per il prosieguo della stagione. Bagnoli, insieme a Franco Anderlini, è l’allenatore che ha vinto più scudetti in Italia (2 con Modena, 6 con Treviso). Sono ben 37 i titoli vinti, a riprova di una straordinaria esperienza accumulata in quasi quarant’anni di carriera: un ricco palmares tra Campionati e Coppe conquistati in Italia e all’estero.



Al di là della parentesi vissuta a Latina nella stagione 2016-17, Bagnoli nelle ultime stagioni ha lavorato all’estero in Turchia, Iran, Qatar, Tunisia e Russia. Ora il tecnico classe 1953 fa nuovamente ritorno in Italia alla guida della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Da oggi, infatti, prenderà il timone della squadra, guidando i primi allenamenti per il prossimo impegno di Campionato che attende la Tonno Callipo domenica 17 febbraio nella trasferta contro Padova.