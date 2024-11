Si avvicina per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia la partita in programma domenica (PalaValentia, ore 18:00) contro i campioni del Mondo in carica dell’Itas Trentino. Dunque, dopo la lunga pausa, impegno subito probante per la compagine di coach Antonio Valentini contro i pluridecorati campioni gialloblù. In vista della partita contro la compagine di coach Lorenzetti, ha parlato in conferenza stampa il capitano giallorosso Davide Marra. Ecco i passaggi salienti:





«Proveremo a fare la migliore prestazione possibile contro Trento. Sicuramente finora contro le grandi abbiamo avuto delle difficoltà. Affrontiamo i campioni del Mondo e sappiamo il valore di questa squadra. Noi ce la metteremo tutta in primo luogo per disputare una buona partita, provando con umiltà a controbattere palla su palla cercando di non mollare mai».





«Era importante per noi arrivare a questa pausa con un risultato positivo e abbiamo sfruttato la sosta lavorando molto sugli aspetti che più ci possono servire per il proseguio del campionato. Già a partire da domenica è importante per noi rimetterci subito con la testa al campionato e cercare di non mollare palla su palla».





«Per chi è un appassionato di questo sport, credo che sia un grande spettacolo poter assistere a questa partita contro i campioni del Mondo. Sono sicuro che i nostri tifosi, la Fossa, gli appassionati ci sosterranno come sempre e colgo l’occasione per invitare il pubblico a venire ad assistere e sostenerci nelle prossime due partite casalinghe contro Trento e Ravenna (domenica 20 gennaio) molto importanti per noi».