La Tonno Callipo si gioca tutto. Già decisiva la sfida contro Verona in programma domenica prossima alle 18:00 in terra scaligera

Al ritmo di due allenamenti al giorno la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia lavora in vista delle ultime tre gare della regular season che decideranno la stagione. C’è tanta voglia di rivalsa, c’è tanta voglia di dare il massimo delle proprie possibilità. A partire dalla prossima partita contro Verona in programma domenica prossima, ore 18:00, in terra scaligera sul mondoflex dell’AGSM Forum. Quella con i veneti rappresenta indubbiamente una sfida dal sapore particolare con tantissimi precedenti tra le due compagini e con tante sfide spettacolari giocate in questi anni.

Quella di domenica sarà, infatti, il confronto diretto numero 35 tra le due formazioni (18 a 16 il bilancio delle vittorie a favore di Verona). Sfide epiche, finali di Coppa Italia di A2, la semifinale di Coppa Italia di A1 del 2005, tanti matches combattuti anche nella massima serie. Come del resto, lo è stato anche il match del girone d’andata con le due squadre che hanno lottato palla su palla per oltre due ore di partita. Una partita che ha segnato, peraltro, il record di punti realizzati in una singola partita nel corso della SuperLega 2018-19. Un record appartenente al nostro Mohamed Al Hachdadi, autore di 37 punti, e che il marocchino condivide con un altro bombardiere, l’opposto di Sora, il serbo Petkovic. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere ad una sfida spettacolare sia sotto il profilo tecnico che agonistico.