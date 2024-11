Sarà Antonio Valentini il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per il prossima stagione agonistica 2018-19. Il presidente Pippo Callipo ha così affidato la panchina al giovane allenatore vibonese, e non sarà una prima volta come tutte le altre per Antonio Valentini, chiamato a vestire i panni del primo allenatore della squadra della sua città, il luogo in cui è nato e cresciuto sia sotto il profilo umano che professionale. Lo afferma spesso sorridendo mister Valentini con il sorriso sulle labbra: «Negli ultimi 15 anni ho passato più tempo in questo posto (il PalaValentia, ndr) che in qualsiasi altro».

Una vita in giallorosso

Ha intrapreso giovanissimo questa attività prima come allenatore di settore giovanile, poi come scout-man e successivamente come secondo allenatore per molti anni al fianco di numerosi coach: adesso per lui la definitiva consacrazione a primo allenatore nella massima serie e nella sua città. Parallelamente alla crescita sviluppata con il club vibonese, Antonio Valentini ha iniziato un percorso di notevole qualità in ambito internazionale lavorando al fianco di Julio Velasco con l’Argentina e con l’Iran in numerose competizioni nel ruolo di scout-man e video-man e successivamente ha iniziato il percorso di secondo allenatore con la nazionale italiana a fianco di coach Blengini.

Dalla Nazionale al nuovo incarico

Raggiunto telefonicamente, (è impegnato con la nazionale italiana in Corea del Sud), il neo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia non nasconde il proprio entusiasmo e la voglia di iniziare a lavorare in vista della prossima stagione: «Sono davvero felice ed entusiasta per questo incarico e voglio innanzitutto ringraziare il presidente Callipo e la società per l’opportunità che mi è stata data. Nonostante in questo momento sia impegnato con la nazionale italiana, e anche in vista del mondiale di settembre, non vi nascondo quanto in me sia grande la voglia di iniziare a lavorare ed intraprendere questo nuovo cammino con la squadra. Per me realmente sarà una bella responsabilità, sarà una responsabilità piacevole. Avrò l’onore e l’onere di guidare una squadra importante come la Tonno Callipo in un campionato che si preannuncia di livello assoluto nel quale dovremo lottare in ogni partita. Posso affermare già da ora che la mia dovrà essere una Tonno Callipo proletaria, una squadra che sudi per la maglia giorno dopo giorno e che mostri la voglia e l’attaccamento verso i colori che indossa».