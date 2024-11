Alla sosta con il ricordo della bella vittoria ottenuta sulla capolista Cutrofiano. Il girone di andata si chiude in anticipo per il Volley Soverato, che domenica non scenderà in campo perché il calendario impone alla squadra del presidente Matozzo il turno di riposo. Lotti e compagne chiudono la prima parte del torneo con cinque vittorie e tre sconfitte, per un totale di 14 punti in classifica, a -2 dalla prima posizione. Un solo, vero, passo falso per il Soverato finora, vale a dire la sconfitta in Friuli con il Talmassons.

Un netto 3-0 subito in trasferta, in poco meno di un’ora di gioco, al quale la squadra ha saputo replicare alla grande travolgendo le pugliesi del Cutrofiano, attualmente in vetta alla graduatoria. L’innesto dell’americana Shields ha innalzato il tasso tecnico della formazione soveratese che adesso, nel girone di ritorno, potrà giocarsi le proprie chance in ottica play off, nel girone Est del torneo di A2. Evidente e apprezzabile il lavoro svolto finora dal coach Bruno Napolitano, che ha puntualmente ottenuto le risposte sul campo dalle proprie ragazze. Il Volley Soverato tornerà in campo il 15 novembre in Puglia con il Vallefoglia, l’unica squadra capace, nel girone di andata, di sbancare il “Pala Scoppa”.