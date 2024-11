Prosegue a ritmi serrati la preparazione pre-campionato della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il gruppo a disposizione di coach Battocchio sta lavorando sodo per poter raggiungere un buono stato di forma fisica, trovare l un amalgama tecnico e mentale in grado di far bene. Tante le sedute di allenamento, tanta la voglia di far bene di un gruppo che mostra giorno dopo giorno buone attitudini di apprendimento. La flotta giallorossa, dopo aver trascorso la serata di ieri insieme al Presidente Pippo Callipo (il gruppo ha guardato insieme al patron il match del Mondiale Italia-Slovenia), si prepara ora ad affrontare il secondo test pre-campionato. Al PalaValentia, con inizio alle ore 17:00, è infatti in programma un allenamento congiunto con la Rinascita Volley Lagonegro, compagine ai nastri di partenza del Campionato di Serie A2. A fare il punto della situazione in casa giallorossa, Tsimafei Zhukouski (palleggiatore) e Damian Domagala (opposto).

Tsimafei Zhukouski: «Stiamo lavorando molto bene, anche se ancora siamo un po’ pesanti perché stiamo caricando molto in questi giorni”. Il palleggiatore croato descrive così l’impatto di questi primi giorni di allenamento: “Mi sto trovando molto bene con tutti i miei compagni e l’intesa con Al Hachdadi sta crescendo”. Una battuta finale sul Mondiale: “E’ un Mondiale molto interessante, tutte le squadre sono forti, basti pensare all’Olanda che è stata capace di battere squadre come Brasile e Francia».

Damian Domagala: «Stiamo lavorando tanto, mantenendo un alto livello in allenamento. Sono molto felice di lavorare con i miei compagni, è un gruppo in cui mi trovo molto bene”. Il giovane opposto polacco classe 1998, al suo secondo anno in SuperLega si sofferma sul campionato che verrà: “Penso che sia una SuperLega davvero di altissimo livello, il Campionato più competitivo del mondo. Non vedo l’ora che inizi e di dare il massimo».