I giallorossi intascano un punto che serve a poco in classifica ma vale quanto un successo per il morale aspettando la “Challenge”

Ad un passo dall’impresa. Nel tempio della pallavolo. Sul campo della terza forza del campionato. La Tonno Callipo risorge e sul taraflex di Modena strappa via un punto che in classifica serve a poco ma per il morale vale come fosse una vittoria. I giallorossi vincono due set poi subiscono la rimonta giallo blu, perfezionata in un tie-break al cardiopalma, vinto dai padroni di casa grazie ai colpi tirati fuori dal cilindro da Swan Ngapeth. È lui a spezzare gli equilibri ed il sogno dei vibonesi che, tuttavia, ritornano in Calabria con qualche certezza in più da sfruttare nelle ultime quattro gare di regular season, e soprattutto, ai playoff “Challenge”.