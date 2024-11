Tonno Callipo bella di notte. Almeno così sperano i tifosi giallorossi a poche opre dal posticipo di Superlega che chiuderà la seconda giornata di campionato. Sul cammino di coach Valentini ed i suoi c’è Siena allo storico esordio casalingo nell’olimpio del volley. La compagine del presidente Bisogno vuole regalare al pubblico senese i primi tre punti stagionali dopo il ko all’esordio in trasferta contro Trento. La Callipo vuole calare il bis dopo il successo all’avvio contro Castellana Grotte. Per i bianco-blu di coach Cichello un match da non fallire quindi. Per Vibo idem. Tre i precedenti tra le due società. Tutti inA2 nella stagione 2015-16. Era il primo anno dei toscani in Serie A e la Tonno Callipo si impose in tutte e tre le occasioni: due volte in campionato, ed una in semifinale di coppa Italia.

Siena – Vibo Valentia: la grinta di Mengozzi

«A Siena non sarà una partita facile. Loro sono una squadra costruita con ambizioni di vertice e giocheranno la loro prima partita in SuperLega davanti al proprio pubblico. Noi però dovremo essere bravi ad affrontare la gara con la giusta determinazione, pensando ad imporre il nostro gioco. Veniamo da una buona prima partita di Campionato e vogliamo continuare su questa strada».