Per la prima volta arriva in Calabria il Pallone d'Oro Dilettanti. Con oltre 60 mila voti e circa il 23% delle preferenze a vincere è Diego Tomasi, classe 1991, ex difensore del Cerzeto K91, in questa stagione nella fila del Brutium Cosenza, squadra militante nel campionato di Promozione calabrese.



Dopo una sfida durissima con gli altri candidati, il difensore, è riuscito, grazie alla sua storia e probabilmente a tanti amici e conoscenti che lo hanno sostenuto durante tutto il concorso – si legge sulla pagina ufficiale del sito tuttocampo.it - a raggiungere la vittoria conquistando per pochi voti di scarto il titolo di Pallone d'Oro Dilettanti 2018. Sul podio due conferme del concorso già finalisti lo scorso anno: al secondo posto, questa volta dalla Basilicata, l'attaccante Biagio Rescigno dello Sporting Lavello e a chiudere il podio il veneto Simone Destro del Cartura. Appena dietro al trio di testa con più di 30 mila voti, Vincenzo Gemma.





La classifica