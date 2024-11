Per il terzo anno consecutivo l’attaccante del Napitia punta la trofeo dilettantistico più importante, organizzato dal sito web www.tuttocampo.it

Si chiama Francesco Liotti, è un classe ’86 e per il terzo anno consecutivo è in lizza per aggiudicarsi il Pallone d’Oro Dilettanti. Il concorso dilettantistico organizzato annualmente dal sito web di categoria “www.tuttocampo.it” con l'idea di dare il giusto risalto, ed un riconoscimento, ai calciatori dei campionati minori.

Professione attaccante, Liotti, a suon di gol ha fatto grande il Napitia, formazione di Pizzo Calabro, nel Vibonese, che disputa il campionato di Seconda categoria.

Tecnica e forte vena realizzativa, le qualità che lo hanno confermato negli anni in testa alle classifiche dei capocannonieri del girone. La sua bacheca è piena zeppa di medaglie e riconoscimenti personali. Una parte, però, Francesco, continua a lasciarla vuota. Vuole riempirla con il premio più prestigioso, il Pallone d’Oro Dilettanti, appunto.

"Questo è il terzo anno di fila che vengo selezionato tra i migliori giocatori dilettanti di tutta Italia - spiega Liotti - e questo mi riempie d'orgoglio. Spero sia l'anno buono dopo un 4° e un 2° posto nelle edizioni precedenti, augurandomi di ricevere più voti possibili e portare il nome della Calabria alla vittoria finale".

Per votare Francesco Liotti clicca questo link: https://www.youtube.com/watch?v=NmjcLRfr-JI&ab_channel=FrancescoLiotti