La Palmese si avvicina a grandi passi al prossimo campionato di Eccellenza. Rinnovata la fiducia e amplificato l'entusiasmo tra i sostenitori, dopo la salvezza ottenuta negli spareggi play-out della passata stagione. La compagine neroverde ha messo in atto un'autentica rivoluzione con l'arrivo del nuovo tecnico Domenico Zito e del direttore sportivo Francesco Ascone.

Sono stati ingaggiati giocatori esperti, come il portiere alto due metri Pietro Marino, con esperienze in squadre importanti, quali Reggina, Barletta, Monopoli; il difensore Amilcare Fiumara, il quale vanta molteplici presenze in Serie D e alcune anche in C; sono approdati giovani promettenti, si sono effettuati dei rinnovi e ci sono stati graditi ritorni, come quello dell'estroso Giuseppe Sapone.

Altri tasselli fondamentali stanno per essere annunciati. Per fare un punto in casa neroverde abbiamo contattato il vulcanico presidente Francesco Sergi.

«La squadra è completa al 70%. Mancano pochi giocatori, che verranno ufficializzati in settimana - afferma ai nostri microfoni Sergi -. In dirittura d’arrivo abbiamo Francesco Napolitano esterno avanzato campano con esperienze in D e C; il centrocampista argentino Franco Da Dalt che ha militato perfino in Serie B con la Triestina; e il prolifico attaccante Ebrima Jaiteh. Poi, abbiamo alcuni nomi top secret, pronti a sbarcare a Palmi: un centrale difensivo francese, una prima punta proveniente dalla Grecia e una mezzala straniera che ha giocato anche in Serie A in Italia. Sono soddisfattissimo del mercato condotto dal ds Ascone. E con l'esperienza nei settori giovanili di mister Zito abbiamo anche un canale preferenziale per trovare under pronti. Abbiamo allestito un organico con molti atleti del circondario e qualche profilo di fuori. Siamo passati da avere diciassette stranieri ai cinque-sei di quest'anno».

Poi, il presidente ha approfondito l'argomento, che ha creato qualche lamentela, inerente al campo sportivo “Giuseppe Lopresti", che nel periodo estivo è stato adibito ad area di parcheggio custodito a pagamento.

«Siamo stati regolarmente autorizzati dall'amministrazione comunale per dare la possibilità di usufruire dei parcheggi e snellire così la mobilità in città. Abbiamo iniziato con l'evento di Rds. Il costo del biglietto è di 10 euro e di 5 euro durante i giorni con eventi minori, con la chiusura alle 3:00 di notte. Dal 9 agosto al 24 invece sarà ancora di 10 euro con apertura H24. Abbiamo fatto anche 100 macchine al giorno ed è stato un beneficio economico importante per la società. Il campo non si rovina. Le macchine le parcheggiamo noi con accortezza. E, in ogni caso, ci siamo organizzati che alla fine del servizio, a spese nostre, sarà risistemato e riportato meglio di come era prima».