Il progetto Palmese è stato presentato in conferenza stampa presso la sede dello stadio Lopresti dal presidente Francesco Sergi e dal nuovo direttore sportivo Francesco Ascone. Dopo l'epilogo della passata stagione, con la permanenza in Eccellenza ottenuta con la vittoria rocambolesca dello spareggio play-off contro il Gioiosa Ionica, una nuova linfa ha rinvigorito le aspettative della piazza neroverde.

Numerosi sponsor si sono avvicinati per dare una mano al presidente e diverse persone si stanno prodigando per il bene del club. L'ex Segato Francesco Ventra è stato nominato responsabile del settore giovanile, ed è uno dei professionisti più preparati del reggino. Per quanto riguarda i nuovi atleti che comporranno l'organico si è tenuta massima discrezione prima della firma ufficiale. Ma è stato affermato che -come chiesto anche dal nuovo tecnico mister Domenico Zito proveniente dall'under 19 del Catanzaro con trascorsi in Serie D al Cittanova -il progetto prevederà una squadra che lotta per l'alta classifica.

«Sarà una squadra totalmente nuova - ha fermato il presidente Sergi -. Abbiamo fatto una rivoluzione, ma abbiamo confermato i palmesi Militano, Lavecchia e Guerrisi. Abbiamo accordi con quattro-cinque atleti importanti che presenteremo a breve. Allora capirete il cambiamento radicale che abbiamo perpetrato».

Il nuovo direttore sportivo Ascone ha chiesto più volte il supporto dei tifosi, l'unione, per togliersi soddisfazioni importanti durante la stagione. Ha ringraziato il mister uscente Crucitti per i risultati ottenuti e il presidente per l'opportunità concessa.



«La Palmese è una squadra gloriosa, fa gol a tanti ed è allo stesso tempo una piazza molto esigente - ha dichiarato il Ds Ascone -.Quest'anno per me sarà un trampolino di lancio. Voglio disputare un ottimo campionato e far felici i tifosi. Stiamo facendo scelte mirate, ma il giudice supremo sarà il campo. Siamo in trattativa con giocatori di livello superiore, che hanno militato in Serie D, giocatori di Eccellenza e anche il meglio della Promozione. Cerchiamo figure possibilmente del posto, per non avere poi problemi di gestione anche economici con strutture e spostamenti. Nei prossimi giorni presenteremo i giocatori man mano che firmeranno».



Il presidente Francesco Sergi ha anticipato che per i tifosi minorenni la società ha pensato di dedicare una tessera gratuita per assistere alle partite casalinghe del campionato di Eccellenza 2024-2025.